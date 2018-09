La triste historia de Anahí - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La vida de Anahí se puede contar a través de fotografías, desde su incursión en el espectáculo hasta su vida como primera dama de Chiapas.

Su primera aparición en la pantalla chica fue a la edad de dos años en el show televisivo Chiquilladas y desde entonces mostró de lo que era capaz.

Debido a la naturalidad y simpatía que Anahí mostró desde bebé, Televisa apadrinó su carrera desde la infancia, pues de inmediato se convirtió en la estrella infantil de sus telenovelas.

Sin embargo, mientras su carrera ascendía, Anahí empezaba a tener severas complicaciones de salud, pues en este lapso declaró los problemas que enfrentaba con la bulimia y anorexia.

“A diario me fui acostumbrando hasta el punto de estar feliz con mi delgadez. No me daba cuenta de que mi cuerpo pedía auxilio. Con el paso del tiempo mi cuerpo ya no aceptaba alimento hasta que mi corazón se detuvo por ocho segundos”.

Tras superar los problemas alimenticios, Anahí siguió a paso firme y su papel de Mia Colluci la catapultó a la fama internacional.

En el año 2012, Anahí conoce a Manuel Velasco Coello con quien inicia una relación que fue aceptada en 2013.

En 2015, la actriz y cantante se comprometió con Velasco Coello y se convirtió en la primera dama del estado de Chiapas, papel que hasta la fecha continúa desempeñando y por el cual le puso un alto a su carrera artística.

Dos años después, en 2017, Anahí se convierte en madre de su primer y hasta ahora único hijo a quien nombró Manuel.