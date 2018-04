La verdad detrás de las amenazas de muerte a Mia Khalifa - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La exestrella de cine para adultos ha revelado cómo recibió amenazas de muerte por integrantes del Estado Islámico por su papel protagónico en una escena de sexo mientras llevaba un hijab.

Mia Khalifa, de 25 años, dijo que recibió amenazas de muerte después de una semana de la publicación de la película en Internet.

La idea de llevar el hijab provino de los productores de la película en 2015.

“Entraron y me dieron este guión y me dijeron lo que iba a usar”, dijo a BBC Radio 5 Live: “Dije ‘tu me vas a hacer matar'”.

Según los informes, la escena dividió a su país natal, Líbano, en ese momento.

Un usuario de Twitter escribió: “Hijab es algo sagrado y hermoso, tener sexo con la cámara con él degrada su significado”.