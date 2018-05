La viuda del disidente Liu Xiaobo dispuesta a "dejarse morir" - Emisoras Unidas

La viuda del disidente chino Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz 2010, está dispuesta a dejarse morir en su domicilio de Pekín, donde se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace años sin haber sido nunca condenada, comunicó uno de sus allegados.

El escritor chino Liao Yiwu, exiliado en Alemania, reveló en un texto publicado en su página Facebook que habló el lunes con Liu Xia, a la que encontró deprimida por la negativa de las autoridades a dejarle salir de China.

“Hoy ya no temo nada. Si no puedo partir, me dejaré morir en casa”, dijo Liu Xia, según el texto que el escritor Liao Yiwu difundió en Facebook.

“Morir como un acto de desafío sería para mí la cosa más fácil del mundo”, agregó la viuda de Liu Xiaobo, según el mencionado texto.

La poetisa Liu Xia, de 56 años, se encuentra bajo arresto domiciliario desde que su marido fue galardonado con el Premio Nobel.

La situación no cambió después de la muerte de su marido el 13 de julio de 2017 en la cárcel tras casi 10 años de detención.

Según el escritor Liao Yiwu, las autoridades chinas se demoran en otorgar a Liu la autorización para viajar a Alemania, donde desea instalarse.

El embajador alemán en China, Michael Clauss, afirmó en una entrevista al diario South China Morning Post de Hong Kong que Alemania está dispuesta a recibir a la viuda del disidente, cuya liberación exigen Estados Unidos y la Unión Europea.