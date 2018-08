Ladrones realizan descarado robo con un tractor - Emisoras Unidas

Los residentes de la zona se despertaron después de las 4:00 de la madrugada mientras la pandilla realizaba el crimen en una esquina de la ciudad de Beaminster, Dorset, Inglaterra.

La ocupante del apartamento de arriba escapó ilesa cuando los atacantes arrancaron parte del edificio. La policía informó que causaron daños estructurales significativos.

Los ladrones fueron vistos caminando a pie antes de subirse a un Audi para escapar. Los oficiales dijeron que todavía no saben cuánta cantidad de dinero robaron.

Steff Chapman, de la empresa familiar cuyo edificio fue atacado, explicó en Twitter: “Decir que estamos devastados no lo cubre. El hermoso edificio, la dama dormida arriba (afortunadamente físicamente ilesa) nuestro negocio y sustento y todos aquellos en Beaminster afectados. Sin palabras”.

To say we are devastated does not cover it. The beautiful building, the lady asleep above ( thankfully physically unhurt) our business and livelihood and all those in Beaminster affected. No words. #beaminster

— Steff Chapman (@chrischapmanltd) August 18, 2018