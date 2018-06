Lamentablemente, Volver al Futuro 4 no sucederá - Emisoras Unidas

Lamentablemente, Volver al Futuro 4 no sucederá

Definitivamente la tan esperada película no será una realidad

La triste aclaración llega luego de que una publicación falsa en Facebook se hiciera viral el fin de semana diciendo que una cuarta película de la saga había sido filmada secretamente durante el verano pasado.

La publicación se originó de una página no oficial de Michael J Fox. En la nota podía observarse una fotografía del famoso Marty McFly junto a Christopher Lloyd –Doc Brown– y Lea Thompson –La mamá de Marty–

La descripción de la foto decía que la película estaba cerca de ser finalizada y que los fanáticos podían esperar verla en las salas de cine muy pronto.

“Lo pensamos durante varios años, y empezamos a grabarla en el verano pasado. Pronto estaré revelando la fecha de lanzamiento”

Escribió el impostor de Michael J Fox.

La cruda realidad

Tristemente un cuarto film no es para nada verdad. Aunque la fotografía publicada tiene a los tres actores reunidos, la impresión fue tomada en 2015 en el Comic Con de Londres cuando el trío se reunió para celebrar el aniversario número 30 del lanzamiento de “Back to the Future”

Aunque la publicación que se hizo viral fue borrada, definitivamente engañó a varias personas en las redes sociales.