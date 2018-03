Las 14 alertas que te dicen que huyas de esa relación toxica - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Investigadores de la Universidad de Londres descubrieron que “los sentimientos de amor llevaban a una supresión de actividad en áreas del cerebro que controlan el pensamiento crítico. Parece que, una vez que nos hacemos cercanos a una persona, el cerebro decide que es momento de evaluar su carácter y reducir la personalidad”.

Es ahí cuando la pareja puede manipular comportamientos y actitudes que no notaríamos si esa persona no nos gustara, sucede en ambos sexos. Así que no se engañen, problemas que podemos notar al inicio de una relación podrían ahorrarnos meses, incluso años de desgaste emocional.

A continuación te explicaremos algunos focos rojos que distintos investigadores y terapeutas recomiendan no dejar pasar al inicio de una relación:

1. Si se autodeclara “Reina del Drama”, ¡corre!

Ten cuidado de aquellas mujeres que no sólo se proclaman así mismas “Reinas del Drama”, sino que además se desenvuelven en el papel. Este tipo de chicas suelen tener cambios emocionales y afectivos muy bruscos; cuando la vida les parece aburrida, harán hasta lo imposible por crear controversia. Tienden a ser chicas impulsivas y demandantes de atención. Esta actitud no es un defecto sino, de hecho, un desorden psicológico llamado “desorden histriónico de la personalidad”

Estas personas suelen ser seductoras y atractivas en un principio, extrovertidas y con mucha personalidad. Pero, después de un tiempo te das cuenta que el drama constante envenena las relaciones a largo plazo.

2. No soportas a sus amigos

No necesitas ser “mejor amigo” de sus amistades, pero si el simple hecho de pasar una hora con ellos te hace querer saltar frente a un tren en movimiento, entonces preocúpate. Existe un viejo dicho que retrata esto a la perfección: “Dios los hace y ellos se juntan”. Tu novia probablemente tenga mucho en común con ellos — intereses similares, temperamentos y creencias. Como tú NO estás enamorado de sus amigos, puedes darte cuenta de sus molestos comportamientos y actitudes. Pero, como estás atontado por tu chica, ignoras o dejas pasar los mismos comportamientos si vienen de ella.

Así que, si no puedes estar alrededor de sus amigos ahora, hay una gran probabilidad de que sientas esa misma desconformidad por ella en un futuro. No te sorprendas si tu novia es igual de molesta que sus amigos una vez que la etapa de la luna de miel haya pasado.

3. Dice que TODOS sus exes son unos idiotas

Existe la posibilidad de que todos los hombres con los que alguna vez haya salido fueran, de hecho, unos idiotas. De ser ese el caso, ¿qué te dice eso acerca de su juicio? ¿O qué es lo que tiene su personalidad que atrae a puros perdedores? Y eso, querido varón, significa que probablemente tú también seas un idiota, ya que las personas tienden a seguir patrones en las relaciones.

Pero en un escenario realista, no todos los hombres con los que salió fueron malas personas, simplemente a la chica le gusta hablar mal de cada persona que la dejó, regresamos a la actitud “Reina del Drama”.

4. Es una mujer poco confiable

La confianza es un aspecto importante de una relación sana y fuerte, así que es complicado confiar en alguien que demuestra día a día que no es digna de ello. Es sencillo de identificar, simplemente fíjate en su compromiso con distintos aspectos de su vida, como sus compañeros de trabajo, amigos y familia, si es de poca confianza para ellos, varón, no hay más de qué hablar…

5. Si trata mal a los meseros, ya, olvídala

Esto es verdad, la manera en que una persona se comporta frente o hacia con extraños, especialmente aquellos que son dependientes de algún local de comida (llámese mesero, barista, cajero/a), dice mucho de una persona. Distintos psicólogos han descubierto que la manera en que un individuo trata a extraños indica, por lo general, la empatía, conciencia social y madurez moral de una persona. Estos atributos son los mismos que los investigadores proponen como “esenciales” en una relación sana y madura.

6. Espera ser tratada como princesa

Cuando una persona entra en una relación con un sentido de derecho y con la expectativa de que sus necesidades siempre deben estar antes que las de la otra persona, el resultado es el resentimiento, el desprecio y la ira. Varón, mucho ojo a las pistas sutiles y evidentes de que tu pareja tiene la mentalidad de “princesa”. (Pista: Ella lleva la palabra “Princesa” estampada en su auto).

7. Si discuten todo el tiempo… ¿qué les digo?

No hay nada de malo con los conflictos en una relación, de hecho es algo completamente normal y, en ciertas veces, saludable. Pero si todo lo que hacen es discutir, entonces hay un problema. Los investigadores han descubierto que, para que una relación sea feliz, la proporción de interacciones positivas y negativas deben ser de 5:1, o sea, por cada 5 interacciones positivas se permite una negativa, si su relación se invierte, amigo, serás miserable.

Y no intentes convencerte de que una vez que te vuelvas más serio, las cosas mejorarán. ¡Los primeros años son el período de luna de miel! Si las cosas ya son malas en las primeras etapas de una relación, imagina cómo será el resto.

8. Se molesta y te hace sentir mal cuando quieres pasar tiempo con tus amigos

Creo que si llegas a este punto no necesitas pasar por los otros 13 focos rojos. Desafortunadamente, no todas las mujeres entienden la importancia de las amistades en la formación del ser humano, en general. Algunas chicas son celosas del tiempo que sus novios pasan con otros hombres, simplemente se rehúsan a “dejarlos ir” o insisten en ir con ellos.

Una buena mujer alienta a su pareja a pasar un rato con los amigos, pues entiende que es bueno para él, ella y la relación.

9. Nunca se disculpa o toma responsabilidad por su mal comportamiento

Los psicólogos llaman a la capacidad de reconocer y responsabilizarse por la mala conducta “estado conciente”, y es un atributo importante para mantener una relación sana.

“Lo que quieres ver es un compañero que rápidamente admite que está equivocado porque los sentimientos de culpa se registran sin demasiada actitud defensiva o negativa. Largos argumentos donde tiene que convencer a su pareja de que él o ella estaba equivocado o debería sentirse culpable son una razón definitiva para preocuparse “, dicen los expertos.

10. Tiene una mala relación con su familia

Otro foco rojo preocupante. La manera en que trata y se relaciona alguien con su familia dice mucho de esa persona.

Si se lleva muy bien con su familia, ¡genial! Es probable que experimentes lo mismo en tu relación. Sin embargo, si está fría y distante con ellos, cuidado. Es posible que experimente el mismo tipo de hostilidad más tarde.

Claro, existen casos donde la familia es completamente abusiva y difícil, su distancia será comprensible en ese caso.

11. Su personalidad es poco o nulamente flexible

Expertos en relaciones y matrimonios encuentran esta habilidad un atributo importante en el éxito de un noviazgo/ matrimonio. Si tu novia no tiene el compromiso de adaptarse a ciertas circunstancias, y quiere que las cosas se hagan exactamente como ella las planeó o quiere, entonces tendrán problemas.

Por ejemplo, si planearon vacacionar en algún lugar, pero por azares del destino terminan acampando en medio del bosque y ella se rehúsa a hacerlo porque no es lo que planearon, créeme, no será la única vez que lo haga.

12. No comparten valores u objetivos en la vida

No importa cuánto se amen, si tú y tu chica no están en la misma página cuando se trata de cosas como valores o metas de la vida, las cosas van a ser difíciles. La investigación respalda esto: las parejas que comparten muchos de los mismos valores y objetivos son más felices y tienen relaciones más fuertes que las parejas que no lo hacen.

13. Es violenta

¿Sabían que las mujeres tienen la misma probabilidad, a veces incluso más, de iniciar violencia doméstica que un hombre? No todos los golpes lastiman, pero no debería ser así una relación, ese foco rojo es el más grande de todos y ahí deberías abortar la misión inmediatamente.

14. Si es mezquina con el aprecio

Los sentimientos de aprecio mantienen una relación fuerte y funcionando sin problemas. Cosas pequeñas que tu novia aprecie que haces por ella, eso es importante, una nota, un dulce, una palabra, algo que nos haga entender que vamos por buen camino en la relación.