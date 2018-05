¿Las gemelas Olsen son hermanas de la "Bruja Escarlata"? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Mary-Kate y Ashley Olsen pueden haber dejado atrás sus días de actuación, pero las diseñadoras de moda de alto perfil siguen siendo figuras extremadamente públicas.

La estrella de los Avengers: Infinity War, Elizabeth Olsen, asegura que sus hermanas le han dado enseñanzas sobre cómo llevar en una carrera pública mientras mantienen una vida personal privada.

“Siempre hay maneras en que puedes ser privado: mis hermanas son íntimas y lo respeto”, dijo la actriz de 29 años a Harper’s Bazaar .

Rara vez hacen entrevistas, se presentan solo en eventos selectos y mantienen su vida personal para sí mismas, por eso es increíble descubrir que la “Bruja Escarlata” y las famosas gemelas son parientes.

¿Qué es lo que piensa Elizabeth Olsen de sus hermanas mayores?

Su hermana menor, que ahora ha adquirido una fama similar a la del dueto, contó: “Me mostraron que puedes ser privado, pero también accesible para los periodistas. Aprendí que mi sistema de valores debe ser respetado, y ellos también”.

Mientras charlaba con Us Weekly, Elizabeth también reveló cómo Mary-Kate y Ashley la han ayudado a formar su carrera. “Creo que me han dado un montón de pequeños consejos en el camino”, dijo, y explicó que incluso recomendaron “personas específicas para trabajar” en la industria, además de ofrecer comentarios constructivos.

Sin embargo, confesó que sus hermanas mayores no la ayudan a prepararse para los papeles o leer los guiones con ella. “Creo que es como una idea que el mundo tiene de [mis hermanas y yo] o algo así”, dijo Elizabeth, y agregó: “pero no, no estoy de pie corriendo con mis hermanas en todo momento”.