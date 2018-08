Las mejores apps para encontrar pareja - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Sencillas, intuitivas, rápidas y eficaces son a la hora de ligar estas apps. Unos buscan aventuras esporádicas y otros, relaciones estables. Estas son las apps para encontrar pareja que más triunfan en la era digital:

Tinder. Fácil de utilizar, intuitiva y rápida. Para darte de alta necesitas tener una cuenta activa en Facebook y es sencillo darte de baja. La app te propone contactos cercanos al usuario y el usuario desliza a un lado o a otro la foto que aparece (la de la cuenta de Facebook) para descartar (de forma anónima) la propuesta o para decir que le gusta. Si coincides con un usuario al que también le gustas, ambos accedéis a un chat privado y ahí comienza el juego.

Meetic. Para acceder a la app de esta web de búsqueda de contactos es necesario registrarse en el site. Una vez que ya estás registrado te notifican los flechazos, con los que puedes contactar a través de un chat privado. Su uso está vinculado a un servicio de pago. Meetic para Androidy Meetic para iOs

Badoo. La geolocalización es uno de sus puntos más potentes, pues resulta atractivo para el usuario que muestre qué otros usuarios activos tiene a su alrededor, sobre todo cuando existe un filtro en función de tus gustos. Al igual que en Tinder, puedes elegir o descartar las propuestas desde la app y también iniciar un chat, pero en este caso es de pago, con alguna funcion básica gratis. Badoo para Androidy Badoo para iOs.

Happn. Intuitiva y sencilla, esta app pone el acento en la geolocalización, la actualización en tiempo real, su carácter multimedia, sus servicios alternativos y gamificación. La timeline representa la calle en donde camina el usuario y hace memoria de sus encuentros con otros usuarios. Creada con el Facebok Connect, también permite sincronizar con Instagram y con Spotify. Happn para Androidy Happn para iOs.

Muapp. Presume de ser una app que parte desde la perspectiva de las mujeres y diseñada para el género. Funciona de forma similar a Tinder, aunque las usuarias deciden de entre los candidatos quiénes entran en una especie de escaparate por lo que si ellos no son aceptados, no pueden entrar en el “juego”. Las conversaciones se inician si hay match, pero previamente ellas tienen información sobre las intenciones de ellos para decidir si hay encuentro o no. Muapp para iOsy Muapp para Android

Adoptauntio. En ella las mujeres “mandan” pues pueden “comprar” el candidato que más les guste. Los hombres participan, sí, pero de forma menos activa (y además tienen que pagar). Disponible para Android y para iPhone, ellas pueden filtrar la búsqueda por criterios, intereses o gustos y por palabras clave como “hipster, fiestero, rural, moderno”. A veces ellos no pueden entrar en la app si hay muchos hombres conectados. Adoptauntio para Androidy Adoptauntio para iOs

Bumble. Muestra a la gente que quieres ver y os permite conectar si ambos deslizáis vuestra foto hacia la derecha. Una vez conectados, es ella la que siempre da el primer paso. Si no chatea con una conexión en un plazo de 24 h., la conexión desaparece. Ellos no pueden empezar la conversación con ellas, pero pueden mostrar un interés especial en una conexión extendiéndola durante un día, para darle a ella 24h extra para que se decida. Si sois del mismo sexo, cualquiera de los dos puede iniciar la charla. Bumble para Androidy Bumble para iOs.

Teasr. A diferencia de otras apps, el usuario no podrá ver completa la imagen de perfil de la persona hasta que no se genere una conversación entre ambos y el usuario decida desvelársela poco a poco. Para registrarte debes contestar a preguntas sobre tu estilo de vida y gustos y después añadir una foto que aparece velada por un ingenioso patrón. Los encuentros se dan en función de la compatibilidad, intereses y prioridades.

Groopify. Más que en ligar busca conectar gente con intereses comunes, lo que podría ser un buen comienzo para encontrar pareja. Permite reunir grupos de chicos con grupos de chicas. Y ya, lo que surja. Groopify para iOs

Grindr. Es una de las más utilizadas por la comunidad gay. Ofrece dos versiones, una básica y otra de pago, que tiene más servicios. Con la versión básica puedes subir imágenes a tu perfil y chatear con los usuarios cercanos a donde te encuentras.Grindr para Android.

Wapa. Dirigida a la comunidad homosexual femenina. permite ver las fotos de las chicas lesbianas más cercanas e iniciar un chat privado. La diferencia con Grindr es que en Wapa se puede dejar una “huella” para mostrar interés. Wapa para Androidy Wapa para iOs

Desire: Su objetivo es ayudar a resurgir la pasión en las parejas, en principio ya consolidadas, a través de juegos que les motiven y les seduzcan. Los usuarios se retan y se provocan a través de la app, cuyo objetivo es que ambos vuelvan a esos juegos con los que la pareja se intentaba provocar al principio. Desire para Android.

Couple: Es otra app que pretende reforzar los lazos de pareja creando un sitio donde puedan compartir una agenda común o hacer planes. Ideal para las relaciones a distancia o para parejas que viajan mucho por cuestiones de trabajo. Couple para Androidy Couple para iOs.

3nder. Permite conocer a solteros o parejas de mente abierta. Heteros, gays, bisexual, polisexual y pansexual. Aboga porque te sientas cómodo con tu sexualidad o incluso reinventes tu vida sexual. 3nder para iOs

MiuMeet. Permite mantener conversaciones privadas, saber qué usuarios están conectados en cada momento, importar fotografías de Facebook y filtrar búsquedas según el lugar en el que el usuario se encuentre o según los gustos publicados en cada perfil. Aplicación gratuita. MiuMeet para iOs.

OkCupid.Es una de las ‘apps’ más sencillas y básicas. Te permite chatear con otros usuarios para ver si hay conexión y poder concertar una cita. Lo cierto es que hace unos meses sufrió una fuerte polémica cuando confesaron que habían emparejado personas con perfiles incompatibles a modo de ‘experimento’. OkCupid para Androidy OKCupid para iOs.

Ashley Madison. esta ‘app’ te facilita la posibilidad de incurrir en una infidelidad conectándote con personas a lo largo y ancho del mundo. Está pensado para el terminal móvil para no dejar huellas digitales en tu ordenador de sobremesa y no ser ‘cazado’ por tu pareja. Ashley Madison para Androidy AshleyMadison para iOs.

eHarmony está considerada una aplicación segura o más bien discreta. Presumen de que primero quieren que se conozcan bien las personas y que luego decidan si quieren o no una cita. Une a personas a través de sus gustos, preferencias e incluso creencias tras haber rellenado un exhaustivo cuestionario de registro. eHarmony para Android y eHarmony para iOs.

Good2Gofue creada para minimizar situaciones incómodas antes de tener sexo consentido entre ambas partes. Pide que describan su estado higiénico y sus niveles de alcohol en tiempo real, así los dos tendrán la posibilidad de aceptar o no tener sexo. Pregunta por los antecedentes de salud sexual, por el número de parejas sexuales que se han tenido hasta el momento y si tienen algún problema para usar un preservativo o si una de las partes es alérgica al látex. Good2Go para iOs