Las peores cosas que podes hacer después de la intimidad. - Emisoras Unidas

Las relaciones íntimas son fundamentales para la felicidad de una pareja. Y bueno, si las cosas no son tan formales, sirven mucho para conocer a la otra persona a “mayor profundidad”.

Por eso te dejamos algunos consejos para no quedar mal después de.

10. Vestirte e irte sin despedirte

Está bien que hayan decidido que iba a ser algo informal pero no jodas, ¿irte sin decir adiós? ¿le robaste algo o qué? Bueno, tal vez su inocencia, pero con más razón no seas grosero/a.

9. Hacer Comparaciones

Tal vez seas una persona súper experimentada en la materia, pero cada quien tiene sus virtudes y que las cosas no hayan salido como vos esperabas, no significa que tengas derecho de compararla/lo con otras personas. Es posible que vos no seas tan bueno/a y nadie dice nada.

8. Hablar mucho (durante y después)

Fijo, hablar demasiado es demasiado molesto. De verdad, a veces lo único que queremos escuchar es nuestra respiración calmándose.

7. Preguntar “¿y ahora qué somos?

Hay quienes les gusta ir lento en la relación y otros más que simplemente te quieren para pasar el rato. Tene por seguro que preguntar “¿qué somos?” no va a solucionar tu duda.

6. Arrepentirse

Mirá, ya lo pasado pasado y no puedes viajar en el tiempo para decidir no estar con esa persona. Si lo hiciste fue por algo así que lo único que queda es disfrutarlo.

5. Preguntar si le gustó

Está bien que querrás superarte cada vez más pero la única manera para saber si le gustó es dejando que esa persona te lo diga.

4. Hablar de otra persona

Esto es muy parecido a comparar pero más personal. Entendé que a esa persona no le importa si es tu primera noche soltero/a después de varios años o si tu ex te rompió totalmente el corazón.

3. No dejar que te haga cariños

Tampoco somos máquinas sin sentimientos. Está bien que la situación no sea muy formal pero no lo/la hagas sentir que solo lo/a utilizaste.

2. Preguntar si ya fue todo

Ay sí, vos muy potente que te atreves a preguntar si “ya fue todo”. Si querías más, debiste comentarlo antes de tu incómodo comentario.

1. Preguntarle su nombre

No te hagas el/la interesante, si de por sí no saber el nombre de con quien te acostas está pésimo, es peor preguntarle. Y no, eso no lo va a hacer menos personal.