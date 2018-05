LAS PAREJAS YA NO QUIEREN TENER HIJOS - Emisoras Unidas

Los Dinky o Dinks son aquellas parejas entre los 25 y 40 años que prefieren más tiempo y libertad para disfrutar del trabajo, vida social e independencia económica. El termino DINKY o DINKS son las siglas de double income, no kids o doble salario, no hijos.

Pese a que el reloj biológico sigue su curso esto pareciera no preocuparles a las mujeres que retrasan el ser madres. Esta modalidad también cambia el rol de los hombres, quienes ya no son proveedores sino se convierten en compañeros de vida y de aventuras.

Estas son parejas jóvenes que viven principalmente en áreas urbanas, ellos renuncian a la paternidad por cumplir intereses particulares tanto profesionales como personales, explica Erick Quesada, Gerente Regional de Manpower.

Los dinkys piensan y planean muy bien su futuro, por ello son estables económicamente, profesionales, pertenecen a la clase media alta, aman viajar, disfrutan de la buena gastronomía, son tecnológicos y andan siempre en busca de todo lo que se refiere al ocio.

Se caracterizan por no adaptarse a modelos socioculturales, casarse para ellos no es prioridad, tienen un alto sentido de la moda, su gusto culinario es refinado y aman la tecnología. Su estilo de vida lo logran gracias a que no tienen que invertir su dinero en ropa, colegios, ocio y alimentación para niños, agrega Quesada.

Estas parejas carecen de apegos emocionales, eligen una persona para vivir sus aventuras, pero sin privar su independencia, lo que significa “caminamos juntos, pero sin cortar las alas del otro”.

Sin embargo, no todo es color de rosa para estas parejas, ya que son clasificadas como egoístas por las familias tradicionales, además de ser excluidos de reuniones que incluyen niños, como fiestas infantiles, cumpleaños etc. Asimismo, los dinkys se enfrentan a la presión de la familia dónde siempre surgen preguntas como ¿para cuándo el bebé? Es por ello que estas parejas prefieren relacionarse con otras que al igual que ellos prefieren optar por el desarrollo personal y de pareja más que entregar años de su vida en la crianza de los hijos. Aparte de evitar conversaciones que incluyen pañales, pachas, colegio etc., agrega Margarito Castro, máster en psicología.