Le niegan la entrada a una joven por ser "gorda" - Emisoras Unidas

Un club nocturno en Argentina le negó la entrada a una joven de 25 años, por no ser “gorda” y no cumplir con el “target” de ese establecimiento.

Agustina Ríos, una joven argentina de 25 años, denunció a través de sus redes sociales, que que no logró entrar a una discoteca por estar fuera del perfil del tipo de personas que ingresa al reconocido local nocturno Rose In Río.

“No das con el target, estás gorda”, le explicó el encargado del boliche.

Tras no poder celebrar el cumpleaños de su mejor amiga decidió hacer el descargo a través de su cuenta de Facebook, en donde señaló: “Toda mi vida me aguanté insultos, gritos por la calle, chistes de gordita, rellenita. PERO NO DEJARME ENTRAR POR MI ASPECTO FÍSICO A UN BOLICHE, fue lo peor que me paso hasta ahora“.

Su publicación ha sido compartida por más de seis mil personas que han expresado su solidaridad también, a través de los comentarios.

El establecimiento podría ser clausurado si las autoridades comprueban que existió discriminación.