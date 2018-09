Barcelona perdió su invicto ante Leganés - Emisoras Unidas

Leganés sorprendió al líder Barcelona y ganó 2-1 en casa por la sexta fecha de la Liga de España.

Dos goles de Oscar Rodríguez y El Zhar nada más comenzar la segunda parte permitieron al Leganés dar la vuelta al marcador y ganar por 2-1 al líder de la clasificación en la Liga de España, el Barcelona, para sumar tres puntos y abandonar el puesto de colista.

El primer gol del partido fue para el Barcelona. El brasileño Philippe Coutinho marcó a los once minutos tras recibir en la frontal un balón raso desde la banda derecha y lanzar un disparo potente que no pudo atajar Cuéllar.

@logs9 what skill and what a goal Philippe Coutinho 💥💥#LeganésBarça pic.twitter.com/UbZlpbUhqm

