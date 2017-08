El máximo organismo del fútbol internacional ha publicado una lista de 24 jugadores en las que se encuentran siete jugadores del Real Madrid: Cristiano Ronaldo, Carvajal, Marcelo, Kross, Keylor, Modric y Ramos.

Así anunció FIFA a los 24 candidatos:

Here are the 2⃣4⃣ candidates for #TheBest FIFA Men’s Player 2017 💪 pic.twitter.com/cJIfVGocCw

