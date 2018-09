Lo acusa de que la engaño pero todo sale mal. - Emisoras Unidas

Una mujer fue expuesta por su novio (o ex-novio, no es claro aún) luego de que ella lo acusara de engañarla con sus amigos por Facebook, pero su intento se volvió contra ella.

AF.- “Wow. Dios mío Patty, ¿realmente está pasando esto?”

CP.- “¿Qué diablos, amiga?”

“Así que vas a poner esto aquí como si nada. ¿Vas a exponerme así sin pensar que voy a decir muchas cosas? ¿Por qué no les dices a tus amigos cómo te acostaste con Rob, mi mejor amigo, cuando tuve mi accidente? ¿Por qué no les dices cómo he tratado de dejarte por infiel pero me ruegas y me pides tiempo porque no puedes pagar una renta? ¿Por qué no les dices que tienes tu trabajo porque le enseñaste los pechos al gordinflón de tu jefe, y luego mentiste cuando lo descubrí? Si, estoy viendo alguien más, pero no es engañarte. Ya no somos pareja, eres mi compañera de cuarto. No te quiero. No quiero vivir contigo. Necesitas mover tu trasero y largarte. No estoy seguro de qué sigues haciendo aquí. Ah, espera, sí lo sé: no puedes pagar tu renta y no tienes dinero para mudarte. Chica, tienes 26 años, toma tus cosas y vete porque no voy a ser tu niñero.”