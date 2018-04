Lo bueno y lo malo de las redes sociales - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

No cabe duda que las redes sociales han sido una creación increíble, sin embargo como todo…o casi todo, tiene dos lados: lo bueno y lo malo. Y de hecho, en otras oportunidades hemos hablado al respecto. Y en general se puede afirmar que las redes sociales han cambiado la forma en que los seres humanos interactuamos.

Voy a sonar un poco viejita, pero…¿recuerdan cuando no existían los celulares? Salíamos más a jugar, cuando era el cumpleaños de alguien que realmente nos importaba, le visitábamos o le llamábamos directamente. Durante una comida con los amigos y la familia realmente conversábamos. Ahora, es totalmente diferente, un gran porcentaje de interacción se da en las redes sociales.

Por otro lado, los expertos aseguran que Facebook, Youtube, Instagram, Twitter y Snapchat se han vuelto “indispensables” en el día a día, sobre todo de adolescentes y jóvenes. Y precisamente ahí viene lo “malo”, ya que generan depresión, ansiedad, ansiedad social, sentimientos de soledad, problemas de sueño e inseguridad, según un estudio realizado en Reino Unido. ¿Sabías que YouTube es, según una encuesta efectuada por la Sociedad Real de Salud Pública, es la única que tiene un efecto positivo en los jóvenes.

Y cada vez más se vuelven más indispensables afectándolos de diferentes maneras, incluso afectando la calidad de sueño de los mismos, siendo Facebook y YouTube las redes sociales que más les quitan el sueño, y Twitter, la que menos.

Por otro lado, las redes sociales son una fuente de comparaciones, y de hecho, la imagen corporal se ve afectada. Vemos por todos lados, fotografías que muestran a jóvenes con cuerpos esculturales, y modelos. Esto puede generar baja autoestima e inseguridad en los demás, y si bien es cierto…pueden inspirar a algunos para hacer un cambio para mejorar su calidad de vida, a otros les puede causar el efecto contrario. Los expertos aseguran que Instagram resultó ser la más dañina en este sentido, seguida de Facebook, Snapchat, Twitter y YouTube.

Por otro lado, en muchos jóvenes surge el temor de estarse perdiendo algo, algún evento o celebración en el que los otros se hayan divertido.

¿Pero cuál es el lado bueno de las redes sociales?

Han permitido mayor expresión de los jóvenes y desarrollar una identidad propia.

Facebook ha ayudado a que los adolescentes se sientan más apoyados por gente de su entorno y les ha permitido crear y adherirse a distintas comunidades.

Snapchat es la que más ha contribuido a mejorar las relaciones con otros en la vida real y YouTube ha probado ser la más útil a la hora de concientizar, combatir la soledad, la depresión y la ansiedad.

Como todo en esta vida, hay que tomarlo con calma y no caer en los extremos. No cabe duda que las redes sociales vinieron para cambiar el mundo, pero no debemos caer en la adicción; esto podría traer consecuencias negativas.

Fuente: https://bbc.in/2rzpsi1