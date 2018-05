¡Lo hace de nuevo! Kendall Jenner utiliza un traje aun más transparente - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Ella es la mujer que más ha llamado la atención en Cannes con sus valientes opciones de vestuario.

Kendall Jenner, de 22 años, eligió otro atuendo de alto riesgo cuando se destacó entre una gran cantidad de estrellas en la alfombra roja para el estreno de Girls of the Sun en el 71º Festival de Cine de Cannes , en Francia el sábado.

Y si pensabas que el atuendo del viernes era atrevido, la estrella de Keeping Up With The Kardashian se aseguró de atontar a los espectadores cuando llegó con vestido aún más transparente.

Kendall se quitó la perforación del pezón una vez más cuando se puso sin sujetador para mostrar cada centímetro de su escote y no dejar absolutamente nada a la imaginación con el vestido transparente.

La modelo dejó a todos con la boca abiertaen el atuendo que presentaba volantes fenomenales cosidos en las mangas y en toda la parte inferior de la falda de la prenda para un máximo efecto.