Lo que debería procurarse es un gran pacto educativo, no uno colectivo, dicen expertos - Emisoras Unidas

En el programa A Primera Hora de hoy estuvieron como invitados Verónica Spross de Rivera, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, y Aníbal García, abogado laboralista y exdiputado al Congreso de la República.

Ambos hicieron un análisis somero de lo que significa el pacto colectivo firmado entre el Ministerio de Educación y el dirigente magisterial Joviel Acevedo, quien aseguró, de paso, que si el Gobierno no cuenta con los fondos para hacerlo efectivo, la dirigencia ya cuenta con el apoyo de varias bancadas para gestionar una ampliación presupuestaria.

Una de las principales conclusiones de los entrevistados es que, lejos de una mejora salarial, es importante que autoridades, maestros y sindicalistas comiencen a discutir una reforma educativa que tienda a mejorar las condiciones del sistema de Educación que beneficie a todas las partes.

VERONICA SPROSS DE RIVERA

El pacto colectivo estaba con la bendición echada

Seguramente porque la población lo percibe mal. Quizá porque los maestros salen a la calle a presionar. Se ve como un chantaje y no como un proceso de diálogo. Aparte la calidad educativa, durante muchos años ha sido mediocre, no se han alcanzado los resultados para los estudiantes. Estamos en el siglo XXI y parece que manejamos una educación del siglo XIX.

No debería ser un aumento aislado, deberían analizarse políticas públicas y educativas más modernas. Políticas docentes más integrales que debe tener toda carrera docente.

Joviel dice que prefiere ser “tramposo y no corrupto”

El problema es que debe tratarse el tema con más seriedad. Debemos ser más profundos en cuáles son las condiciones de un pacto colectivo. Debería ser un pacto educativo para ver qué educación necesitan los jóvenes… y qué tipo de docentes.

Hay muy buenos docentes, hay que reconocerlo, y no todos están necesariamente en las manifestaciones. Pero todos quieren mejores condiciones salariales.

No siempre se consiguen mejores docentes a través del salario. Se necesita capacitación, formación, profesionalización.

Hasta ahora no sabemos qué fue lo que se firmó. No se ha visto el documento para poder evaluar los elementos que contiene. Pero si tiene un aumento salarial, bonos profesionales y otros elementos.

ANÍBAL GARCÍA

No hay como pagar el pacto

Hay que partir de que el derecho de sindicalización y de negociación sindical es reconocido en la Constitución. En condiciones normales, la palabra sindicato no debería darle miedo a nadie.

Hay una mala percepción de la práctica sindical. El problema es que hablamos de 1.5 por ciento de sindicalismo en ambiente laboral. La gran cantidad está en el sector público, no en el privado. Los del sector privado no saben qué significa negociación colectiva.

Si bien tenemos una dirigencia que ha logrado mejoras para los maestros, también lo es que es poco presentable. El problema es que es una dirigencia que se ha acomodado a cada gobierno y cómo Joviel ha sido pivote de muchos gobiernos.

Fines particulares y no para beneficio general

Los problemas de la Educación no son aislados, sino sistémicos. Cuando vemos mejoras para los maestros de forma económico, que lo merecen, y vemos la calidad de educación que se imparte y el escalafón, por ejemplo, nos damos cuenta que ese aumento es polémico, no solo porque Joviel se ha dedicado a chantajear al Gobierno, sino porque la gente percibe que el beneficio es particular y no general.

Pacto si respaldo

Se dice en materia laboral que el hijo legítimo de un sindicato es un pacto colectivo. El fin es negociar colectivamente. Pero eso no hay que satanizarlo.

El problema es que tenemos un chantaje permanente de ciertos sectores. Solo Educación y Salud son los que se enfrentan a sindicatos todo el tiempo. Las autoridades siempre han cedido a ese chantaje.

Los sindicatos grandes se han acostumbrado a doblarles la mano y doblar la rodilla a las autoridades, y estas aceptan sus chantajes con tal de que no se denuncien las crisis administrativas que hacen. Entonces, es un pacto de silencio y de mediocridad.

Los dirigentes sindicales se ponen a avalar el accionar mediocre de las autoridades, a cambio de aumentos salariales.

Lo que debería procurarse es un gran pacto educativo, una revolución educativa del siglo 21, en donde las condiciones laborales del maestro solo son un gran aspecto de este tema.