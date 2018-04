Lo que los hombres hacen después del sexo y su verdadero significado - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Este es el VERDADERO SIGNIFICADO de algunas de las actitudes que los hombres usualmente toman después de tener relaciones sexuales

Aunque todos somos diferentes como individuos, los seres humanos tendemos a tomar actitudes similares y usualmente estas tienen el mismo significado. Gritar al asustarnos, sonreír al sentirnos alegres o abrir la boca al sorprendernos son reacciones comunes en las personas. El sexo no es algo muy distante de esto, por eso te explicamos qué significan las cosas que hacen los hombres al concluir un encuentro sexual.

Conversar

Muchos hombres conversan después del sexo. Esto ´puede significar varias cosas, entre ellas que se siente cómodo con la persona con la que está y no le molesta seguir conviviendo con ella aún después del acto. Sin embargo si habla más de lo normal puede ser una seña de que está inseguro sobre su propio desempeño y quiere saber que entre él y su pareja todo está bien.

Quedarse dormido

Aunque a muchas mujeres les preocupa que el sexo haya sido aburrido, esta no es la razón por la que muchas veces los hombres se quedan dormidos. La respuesta es sumamente sencilla: está cansado. Según varios estudios, luego de tener sexo muchos hombres entran en una especie de recuperación, misma que se acelera al estar dormidos.

Besar y abrazar

Este tipo de comportamientos son muestras de involucramiento a nivel sentimental. Cuando un hombre está enamorado de la persona con la que está interactuando sexualmente, este tiende a demostrarlo antes y después del sexo sin problema.

Que no lo haga no quiere decir que no te ama. No todas las personas demuestran el amor de forma física.