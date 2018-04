"Los analgésicos me volvieron gay", la afirmación de este hombre se ha hecho viral - Emisoras Unidas

“Los analgésicos me volvieron gay” dice el hombre que se separó de su novia y vive ahora con un hombre después de tomar medicamento para el dolor de fractura de un pie.

El joven afirma que se volvió homosexual después de tomar analgésicos cuando se fracturó el pie en un accidente.

Scott Purdy, de 23 años, dice que era un heterosexual y disfrutaba saliendo con mujeres antes de comenzar a tomar pregabalina, también conocida como Lyrica.

Pero él afirma que perdió rápidamente su atracción sexual hacia las mujeres y rompió con su novia de seis meses cuando le recetaron la droga a principios de este año.

Scott, de Louth, Lincolnshire, dice que pronto se dio cuenta de que había desarrollado una atracción por los hombres y se había vuelto homosexual.

Él dijo: “Noté que mi gusto para las mujeres se había ido y que yo quería atención masculina. Estaba con una novia con la que había estado por alrededor de seis meses. Nunca me habían interesado los hombres. Cuando era más joven tenía un poco de curiosidad, pero un par de semanas después de que empecé a tomarlo me di la vuelta y dije que ya no la encontraba físicamente atractiva. Ella sabía que estaba tomando Pregabalina. Le dije que realmente no sabía lo que me está pasando y le dije que me gustaban los hombres y que ya no podía estar con ella”.