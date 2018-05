Los Backstreet Boys están de vuelta con nuevo sencillo luego de 5 años - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Los Backstreet Boys lanzaron su nuevo sencillo, “Don´t Go Breaking My Heart”, a la medianoche del jueves, marcando su primer debut desde “Show ‘Em (What You’re Made Of)” de su álbum del 2013, In a World Like This.

“Don´t Go Breaking My Heart” fue escrita por Stephen Wrabel y producida por Stuart Crichton y Jamie Hartman – se grabó inmediatamente después de la primera parte de la exitosa residencia de 26 shows de Las Vegas, Backstreet Boys: Larger Than Life, que comenzará de nuevo con 21 shows adicionales en julio hasta noviembre.

Nick Carter, Brian Littrell, Kevin Richardson, A.J. McLean y Howie Dorough están de vuelta y los fanáticos de la boyband no se sentirán decepcionados, ya que el grupo también lanzó el videoclip del sencillo en el que el quinteto muestra algunos impresionantes movimientos que nos recuerda a sus bailes de hace más de dos décadas.

El nuevo lanzamiento llega casi un mes después de que los Backstreet Boys celebraran su 25º aniversario.