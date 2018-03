Los Backstreet Boys tendrán su propio restaurante - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Los muchachos de los Backstreet Boys están listos para incursionar en el negocio de los restaurantes. BSB Entertainment Inc., una compañía con los miembros del grupo A.J. McLean, Howie D, Brian Littrell y Nick Carter en la lista de directores, presentaron documentos, el 9 de febrero a la marca registrada “Backstreet Barbecue” para su uso en un nuevo restaurante.

Las noticias llegan justo después de que Carter reveló a un blog de comida que está buscando un socio en México para comenzar a hacer su propio tequila.

La banda estadounidense, que también incluye a Kevin Richardson, se formó en 1993 y desde entonces ha tenido éxitos como “I want it that way”, “Incomplete” y “Quit playing games”.

FUENTE: labotana.com