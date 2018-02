Los cinco lugares donde está prohibido hacerse un tatuaje - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Aunque el arte del tatuaje se ha ido incrementando con el paso de los años, todavía existen algunos países donde su práctica es ilegal.

Japón

A pesar de que tienen muchos años de historia, pues en la antigüedad los japoneses llevaban tatuajes como símbolo espiritual, en los últimos años es visto como un signo que llevan los criminales. Hay lugares en Japón donde no puedes entrar si tienes un tatuaje. Por ejemplo: las piscinas públicas, gimnasios, bares y algunas tiendas especializadas.

Sri Lanka

No creas que no se permiten los tatuajes en este país. Ese no es el caso, pero lo que no puedes hacer es llevar un tatuaje de Buda. Se trata de un ser muy sagrado, y llevarlo como decoración es una falta total de respeto.

Tailandia

Aquí tampoco se permite llevar tatuajes de Buda, ¡ni siquiera los turistas lo pueden hacer! De hecho, en 2011 se sacó una ley en este país para prohibir este tipo de diseños, aunque no ha sido muy aplicada.

Irán

En este país, definitivamente los tatuajes no son bien vistos, aunque ha habido casos en que esta práctica se ha hecho de manera clandestina. Puede ser tan peligroso, que si descubren que tienes este tipo de negocios, puedes ir a la cárcel.

Emiratos Árabes

En este lugar, un tatuaje puede generar mucha polémica, ya que los líderes religiosos lo consideran como “una forma de daño autoinfligido”. Para la gente que vive en este país, los tatuajes no son para nada una moda. Incluso, los que los llevan, deben quitárselos si quieren acceder a un trabajo en las Fuerzas Armadas o en aerolíneas.