Los clubes de la Liga Nacional no aceptaron las peticiones de los futbolistas - Emisoras Unidas

Los clubes de la Liga Nacional no aceptaron las peticiones de los futbolistas

Este lunes se realizaron varias reuniones en la Federación Nacional de Fútbol, las cuales de poco sirvieron para los intereses de los futbolistas profesionales.

La primera reunión se dio entre la Comisión Normalizadora de la FEDEFUT y el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala, la cual finalizó en buenos términos, ya que Carlos Figueroa, presidente de SIFUPGUA traslado las peticiones de los jugadores a la Federación.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo de la Liga Nacional se reunió con los 12 integrantes de la misma, en la cual se contó con la presencia de 10 presidentes de los clubes.

La Comisión Normalizadora ingresó a la reunión de la Liga Nacional, los dirigentes de la Federación trasladaron las peticiones de los futbolistas, las cuales eran no represalias en contra, poder participar en la elaboración del estatuto del jugador, contratos de 12 cuotas, repetición de la Jornada 10 del Apertura 2018 y la reducción de la suspensión de Fredy Thompson.

La Federación Nacional de Fútbol si tiene contemplado cumplir con lo que piden los futbolistas, ya que la elaboración del estatuto del jugador se haría en los próximos meses y los contratos de 12 cuotas entrarían en vigencia para la temporada 2019-2020.

Pos su parte, los dirigentes de los clubes de la Liga Nacional dijeron no a las peticiones del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala, ya que no se puede repetir la Jornada 10, las sanciones dependerán de cada club y el tema de Thompson no es cuestión de ellos.

El Presidente de la Liga Nacional, Alfonso Cruz Berganza expresó que los clubes serán los que tienen la decisión de sancionar o no a sus jugadores, la Jornada 11 se disputará el miércoles 27 y jueves 28 de septiembre.

Por el momento aún no se sabe si los jugadores profesionales disputarán la próxima jornada, este martes se definirá, dependiendo las acciones que tomen los equipos.

Municipal, Comunicaciones, Antigua GFC, Petapa, Cobán Imperial y Xelajú MC no sancionarían a sus equipos y están dispuestos para que la jornada se dispute en condiciones normales; por su parte, Chiantla, Sanarate, Iztapa, Guastatoya, Malacateco y Siquinalá si estarían sancionado a sus futbolistas e inclusive podrían destituir a algunos.