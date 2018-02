“Los diputados debemos renunciar al seguro de vida del Congreso”, opinan algunos legisladores - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La Junta Directiva del Congreso de la república avaló, mediante el acta 7-2018 la compra de un seguro de vida para los diputados por un valor de Q14 millones 920 mil 953; a eso se agrega un seguro médico, cuyo gastos será de un máximo vitalicio de Q2 millones 500 mil, a partir del 1 de enero y que se mantendrá durante el tiempo que la póliza esté en vigencia.

Ese beneficio alcanza a 11 directores, subdirectores y a familiares dependientes de los diputados y los administrativos asegurados.

El asunto ha sido criticado por analistas, políticos y por la ciudadanía en general que ve el gasto desmedido y han sugerido que el seguro se suprima.

Para platicar al respecto, el programa A Primera Hora invitó a los legisladores Marcos Yax, de FCN-Nación; Eduardo Zachrisson, del Partido de Avanzada Nacional (PAN); Raúl Romero, de Fuerza, y a Carlos Chavaría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), quienes coincidieron en que “por el bien del país”, los congresistas deberían renunciar a ese beneficio.

MARCOS YAX

Yo viví años en EE.UU. muchos años y allá el que no trabaja, no come. Cuando llegue a Guatemala me enteré que al diputado le daba carro, que ganaba por comisiones y que tenía seguro de vida.

Yo no llegue a beneficiarme de un puesto para enriquecerme. Si estamos aprovechándonos de esa situación, quitémoslo.

Yo tuve una emergencia con mi hija, y cuando utilicé la póliza me dijeron que si no pasaba los Q2 mil no nos cubría. Gracias a Dios pude pagarlo por mi cuenta.

La mejor medicina es estar informado. Si es un gasto innecesario yo estaría en total oposición a ese beneficio.

EDUARDO ZACHRISSON

El perder un derecho no es fácil. Si este es un derecho de los diputados, renunciar a eso, cuesta. Sin embargo, creo que por el bien de la población deberíamos renunciar a ello.

Tengo entendido que el seguro ha sido permanente. No veo el motivo por el cual tengamos que tener un seguro. Podría ser renunciable y que cada uno de nosotros compre su seguro. Podríamos quedarnos con el IGSS, pero cuando uno llega a un puesto y el seguro ya existe y el celular se lo dan, es como parte del trabajo. Si nos lo quitan, es como que no nos van a dar papel, o sobres para trabajar. Tenemos que tener una medida de a dónde queremos llegar.

RAÚL ROMERO

El Congreso ha hecho algunas acciones que no se había hecho antes. Los teléfonos ahora cada diputado lo paga, los vehículos son nuestros no del Congreso. En el caso del seguro no es una contratación nueva. Viene desde 1986. Lo adecuado es conocer los montos y los servicios para ver si son coherentes con los precios del mercado.

Esta es mi primera vez de ser diputado. Creo que hay algunas decisiones personales que se pueden tomar. Yo tengo mi propio celular, pago mi propio contrato.

CARLOS CHAVARRÍA

Sería bueno y saludable que la Junta Directiva explicara de qué se trata ese seguro. Tengo entendido que ese seguro tiene 20 o 30 años de existir. Yo no he hecho uso de ese seguro, pero me parece que en este momento no hay seguro. No debería ser un seguro tan exagerados. No lo comparto. Yo no estoy haciendo uso de ningún seguro del Congreso.