Los envidiosos – Cambio de Look

Cambio de look Todos hemos tenido la idea de cambiar de look, algunos la llevan a cabo y a otros les domina el miedo. Pero un cambio de look tiene un significado más profundo: La necesidad de un nuevo comienzo, de un cambio en la vida. Donde te hicieron ese corte… para no ir (jajajaj) …

Continuar leyendo “Los envidiosos – Cambio de Look”