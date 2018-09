Los modelos de iPhone y iPad que podrán descargar el iOS 12 - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

iOS 12 tendrá la virtud de estar disponible en los modelos de iPhone y iPad de hasta cinco años de antigüedad, además de sumar nuevas características y funciones.

Apple confirmó que iOS 12 estará disponible en todos los modelos posteriores al iPhone 5S, un teléfono que fue lanzado hace cinco años en 2013. De esta forma, el iPhone 5S, iPhone 6 y 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6S y 6S Plus, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone 8 y 8 Plus y iPhone X podrán ser actualizados a la última versión del sistema operativo móvil de la compañía liderada por Tim Cook.

Respecto a las tabletas, iOS 12 se podrá instalar en la serie de iPad mini 2, 3 y 4, además de estar disponible para las iPad Air y Air 2, iPad (2018) y las dos generaciones de iPad Pro de 9,7, 10,5 y 12,9 pulgadas. También recibirá la actualización el reproductor multimedia iPod Touch de sexta generación.