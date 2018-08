Los personajes más ricos de las caricaturas. Oro puro Señoras y Señores. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Cada vez más me encuentro con listas raras o fuera de lo común. En este caso me he topado con la lista Forbes de los personajes de ficción más ricos que viene a complementar la ya famosa lista de personas reales con más dinero en el planeta.

El conocido tacaño jefe de Homer Simpson, Montgomery Burns, uno de los clásicos de la lista, ostenta el ‘número dos’ gracias a que ha logrado duplicar su patrimonio mediante un acuerdo sobre intercambio de tecnología con el dictador de Corea del Norte Kim Jong Il.

De los que conozco en esta lista se encuentran

Rico McPato en el puesto 3

Ricky Ricón en el puesto 4



El Sr. monopoly en el puesto 6, el personaje de bigotes y sombrero que es el logo del juego

Bruno Díaz (Batman) en el puesto 7

Tony Stark (El hombre de Hierro o Ironman) en el puesto 8

Willy Wonka de la fábrica de chocolate en el puesto 10

Tony Montana (el personaje de Al Pacino en la película Scarface o Caracortada) en el puesto 13

Lara Croft de tomb raider en el puesto 14

Super Mario del juego de nintendo en el puesto 15

Santa Claus, que había liderado la lista desde su creación en 2002, ha salido de la misma porque la redacción de la revista ha sido “bombarbeada” por cartas de niños que insistían en que es real. Junto a él, otro ‘expulsado’ ha sido Lex Luthor, el archimalvado de la serie Superman, que se ha gastado un pastón en su último intento frustrado por conquistar el mundo.

Forbes explica que los personajes que están relacionados con la industria militar o cuya fortuna viene determinada por el precio del oro, como el Tío Gilito o Tony Stark -más conocido como Iron Man, un personaje de cómics de Marvel-, han incrementado su dinero especialmente en el último año debido al aumento del valor del dorado metal.

Para los escépticos, Forbes añade una nota sobre la metodología utilizada, asegurando que para calcular las fortunas se ha tenido en cuenta los precios de las materias primas y de los mercados de valores en el último año.