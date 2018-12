Los productos que marcaron la infancia y ya no existen

Caballeros, no sé si les pase a ustedes, pero cuando recuerdo mi infancia me doy cuenta de lo afortunados que éramos y no lo sabíamos, teníamos los mejores juguetes, los mejores programas de televisión, la mejor música y, sin duda, las mejores golosinas. Lamentablemente muchos de nuestros dulces favoritos ya no existen, y es una …

Continuar leyendo “Los productos que marcaron la infancia y ya no existen”