Los que hacemos mal con el bra - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

No usar la talla correcta de bra trae problemas más grandes de los que imaginas pues no sólo se trata de que tu vestido no se vea bien sino de que tu figura se deforma y hasta puedes tener problemas de salud.

1. Gorditos

Aunque seas de espalda delgada, los famosos rollitos en la espalda pueden aparecer si tu bra te queda siempre muy apretado.

2. Postura

Pasamos la mayoría del tiempo sentadas, ¿no? Bueno, pues si tu bra te aprieta, tu cuerpo buscará eliminar la presión con una postura más curva y por lógica, te irás encorvando.

3. Descamación

Si los tirantes son súper pegados, pueden irritar cañón tus hombros y hasta descamarlos.

4. Falta de circulación

Si las copas te quedan chicas, tendrás problemas de circulación en tus senos lo que se traduce en dolor, molestias e incluso quistes.

¿Ves por qué el bra tiene que ser el correcto?