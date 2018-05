Lucasfilm está considerando más películas de Han Solo, incluyendo un spin-off de Lando Calrissian - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

A pesar de una producción problemática, todo parece prometedor para Solo: Una historia de Star Wars, de Disney, que el editor en jefe de CoS, Michael Roffman, llamó “el mejor tipo de película de Star Wars” en su crítica efusiva. Ahora, después de una fuerte apertura en Cannes, parece que la cabeza de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ya está pensando en las consecuencias de este spin-off, que bien podría llevar a una película basada en Lando Calrissian (Donald Glover).

“Creemos que el próximo spin-off estará dedicado a Lando Calrissian. Por supuesto, todavía hay muchas historias que contar sobre Han y Chewbacca, pero Lando será la siguiente ” – dijo Kennedy.

Sin embargo, después de que se hicieran varias publicaciones citando a Kennedy, Lucasfilm emitió una aclaración, diciendo que sus comentarios fueron mal interpretados. “Kennedy dijo que es algo que le gustaría hacer algún día en el futuro”, dijo un representante de Lucasfilm. Sin embargo, a partir de ahora, nada ha sido anunciado por el estudio.

De cualquier manera, un spin-off de Lando parece ser una conclusión inevitable en este momento, con Glover en boca de todos debido a su histórica segunda temporada de Atlanta de FX, su exitoso video de “This Is America” que llegó a tener más de 147 millones de vistas en menos de 2 semanas​. Por lo tanto, aún si no está confirmado, no es difícil imaginar que actualmente está en la mente de Lucasfilm Creative.

Solo: A Star Wars Story se estrena el 25 de mayo.