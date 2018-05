Lucy Vives molesta con revista por piblicar fotos privadas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Lucy Vives se molestó con la revista ‘Don Juan’, donde ella aparece desnuda, pues dice que las palabras al pie de las fotos no son palabras de ella.

La hija del cantautor colombiano escribió: “Fue una falta de respeto decir que yo me desnudo para que los demás no se sientan feos”, en vez de decir lo que ella en realidad dijo: “Me desnudo para las mujeres jóvenes en el mundo y en mi país; no piensen que necesitan cirugías de implante de prótesis. Me desnudo para que nadie piense que en esta industria de la belleza no se permite tu cuerpo”.

La joven modelo continuó: “Representar mujeres petite, cicatrizadas, con poco busto y nalgas chiquitas en la industria de la moda y en revistas masculinas como esta; es el activismo y la razón de mis desnudos. Representar cada cuerpo en los medios es educar y enseñar que hay que celebrar cada cuerpo para realmente entender ¿qué es un cuerpo atractivo? El cuerpo atractivo es aquel se ama sin pena”.

Lucy hace énfasis en aceptarse tal como se es, sin esforzarse por seguir prototipos de belleza inventados. Aceptarse, amarse y respetarse con sus propias características étnicas, sociales y culturales de cada quien.