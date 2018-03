Lugares turísticos los más susceptibles a explotación de menores, según Secretaría contra Violencia Sexual - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Sacatepéquez, Sololá e Izabal son los departamentos más susceptibles a casos de explotación de menores de edad en viajes de turismo, debido a la cantidad de sitios con afluencia de turistas con el que cuentan, según la directora contra la violencia Sexual de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), Gabriela Sandoval.

De esa cuenta, durante los primeros meses del año han recibido 20 denuncias por explotación hacia menores, sin embargo, no figura ninguna por este delito relacionado con turistas, pero a decir de Sandoval, no significa que no hayan casos, por lo que invitan a la población a denunciar durante la Semana Santa si tienen conocimiento de un hecho de este tipo.

La experta agrega que cuando en este tipo de delito intervienen taxistas, lancheros e incluso, familiares, quienes facilitan que los menores sostengan relaciones sexuales con los turistas.

Según Sandoval, tienen coordinación con la División de Seguridad Turística (Disetur) y con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), para concientizar acerca del tema y evitar casos.

En noviembre pasado la SVET lanzó una campaña para evitar este tipo de casos.

Con información del periodista Henry Montenegro