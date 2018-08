Luis Enrique: “No hablo de los que no están” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El seleccionador español habló sobre su primera convocatoria, con varias sorpresas

Luis Enrique no dedicó ni un minuto a hablar de los grandes ausentes de su primera lista como seleccionador español. “Entiendo el interés por cualquier jugador que no esté en la lista, pero es un día muy especial para los que estén y hablaré de ellos, no de los que no”, respondió cuando le preguntaron por Koke.

Tampoco quiso responder si la ausencia de Jordi Alba se debía a motivos deportivos o personales. Sí quiso aclarar que no ha considerado oportuno hablar hasta ahora con ninguno de los convocados. “No me he fijado en la edad, la altura, si son altos o guapos o me caen bien o mal”, añadió. Asegura que ha invertido “muchas horas” en “conocer a los jugadores en profundidad”.

España tendrá dos partidos exigentes para comenzar la Nations League, la nueva competición de selecciones de la UEFA: Inglaterra en Wembley y Croacia en casa. “A mí me gusta”, dijo sobre este inicio, que cree que le servirá para valorar el “hambre” de su equipo: “Es un reto importante. Debemos tener ganas de recuperar el sitio que creo que nos corresponde”.