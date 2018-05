Luis Suárez: “Quiero que Salah se recupere y enfrentarme a él en el Mundial” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El delantero del Barcelona ha hablado en Uruguay tras su primer entrenamiento con la selección, que se enfrentará a Egipto en el Mundial

El delantero de la selección uruguaya Luis Suárez dijo este lunes que Alemania, Argentina, Brasil, España y Francia son sus “candidatos” a ganar el Mundial de Rusia 2018, y aseguró que Uruguay debe concentrarse en “pasar la primera serie” para luego ir “partido a partido”. También dejó claro

“Nosotros queremos ganar el Mundial. Lo difícil es conseguirlo. Para lo que hay que ir con la frase típica del ‘partido a partido’”, destacó. “Primero, concentrarnos en pasar la serie, que es más que complicada”, sostuvo el delantero del Barcelona respecto al Grupo A que integra Uruguay junto a Arabia Saudí, Egipto y Rusia.

Respecto a los citados rivales, también dejó claro que quiere enfrentarse a Salah, duda para el Mundial por una lesión en el hombro: “Uno no se alegra cuando un colega se lesiona y menos en el partido que se lesionó. Es difícil estar en la situación en que hoy él está. Cuando miro a los rivales de enfrente quiero que jueguen los mejores para demostrar que Uruguay es mejor. Me encantaría que se recupere y que pueda disfrutar de un Mundial porque es increíble. Está en una situación que yo viví hace cuatro años y no se la deseo a nadie”.