Luto y dolor en la vigilia por las víctimas de la masacre en escuela de EE.UU. - Emisoras Unidas

Los familiares y compañeros de estudio de los fallecidos se mostraron bastante afectados por el suceso. Los testimonios de los padres de familia fueron compartidos con los presentes quienes conmocionados lloraron mostrándose consternados.

Ante la noticia de que existían indicios del comportamiento del principal sospechoso del ataque, Nikolas Cruz, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Twitter.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2018