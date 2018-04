Maestra de 50 años es acusada de tener relaciones sexuales con un adolescente - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una maestra casada le envió una tarjeta a su alumno de 15 años preguntando “¿Quién más puede ser?” cuando la bloqueó en las redes sociales después de tener relaciones sexuales.

Deborah Lowe, de 53 años, está acusada de acostarse con el menor mientras era maestra en una escuela en el Gran Manchester, tanto en la escuela como en su casa.

Se alega que ella sedujo al adolescente, que no se puede nombrar por las leyes legales después de haberse “enamorado” de él.

Su juicio en Minshull Street Crown Court hoy escuchó que ella le envió una tarjeta con una foto de una mujer que llevaba una falda corta que revelaba su ropa interior.

“Soy un desastre. Me bloqueaste y no sé lo que hice. ¿Con quién más puedo ser una puta?”, fue el mensaje que le envió la mujer luego de que él ya no quería contactarla.

La madre de dos hijos, de Poynton, Cheshire, firmó la tarjeta diciendo: “Malditamente te extraño, ama a la mujerzuela”.