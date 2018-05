Maestra es arrestada por tener actos sexuales con un adolescente - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Una maestra de escuela secundaria de The Bronx que fue arrestada a principios de este año por supuestamente realizar sexo oral con su estudiante se hizo presente en la corte el jueves para una audiencia.

Dori Myers tenía una expresión severa, y un vestido de cóctel azul marino con cinturón, cuando ingresó a la sala del juez Michael Obus en la Corte Suprema de Nueva York para una conferencia sobre el incidente.

La joven de 29 años, que está casada con un alguacil del condado de Rockland y enseña estudios sociales en la New School for Leadership and the Arts en Kingsbridge, fue acusada en enero de actos sexuales criminales y poner en peligro el bienestar de un menor.

El jueves, Myers rompió a llorar en la mesa de la defensa cuando su abogado, Andrew Stoll, argumentó que había inconsistencias en los documentos judiciales relacionados con la ubicación del supuesto encuentro de su cliente con la víctima, informó el New York Post.

Myers, luciendo gafas con montura negra y sin maquillaje, fue fotografiado en el tribunal con el ceño fruncido. Todavía llevaba su anillo de compromiso y boda en su mano izquierda.

Myers fue liberada bajo su propia responsabilidad después de su arresto en enero. La mujer regresará a la corte el 14 de junio para continuar con el caso.