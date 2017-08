Magisterio exige al Gobierno la firma del pacto colectivo, entre otras demandas

Compartir Facebook

Un grupo de maestros de la capital se reunieron frente a la Dirección Departamental de Educación para exigir al gobierno la firma del pacto colectivo del Magisterio, y demandar la atención para otros puntos que les afectan.

Una de las dirigentes señaló que el Gobierno no ha querido firmar el pacto colectivo, el cual llevan 14 meses de haberlo presentado.

“Nos hemos dado cuenta que el que no quiere firmar no es el Ministerio de Finanzas sino el de Educación y el Ejecutivo. Si ellos si pactan con los empresarios para entregarles aportes, porque no hacen lo mismo con el Magisterio”, exigió.



En el pacto colectivo van incluidas propuestas de cómo mejorar todos los programas educativos; exigen además, la convocatoria para los maestros que ocupan plazas de los renglones 021, 022 y 031 para que se lleven a cabo los procesos administrativos y se asignen las plaza que corresponden, además de tener un solo modelo de contratación.

Representantes del Sindicato de Trabajadores por la Educación anunciaron al Gobierno y a los ministerios de Educación y de Finanzas, que el magisterio saldrá a la calle si no soluciona los problemas inmediatos.

