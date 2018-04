Maluma listo para mundial de Rusia - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

A Juan Luis Londoño se le unieron sus dos más grandes pasiones en un solo evento, y será otro colombiano que cumplirá el sueño de estar en un Mundial de fútbol. Maluma, como se le conoce en el mundo de la música, colabora en la versión para Latinoamérica del himno de Coca-Cola para la Copa del Mundo de la FIFA 2018.

‘Colors’, una de las canciones de la gran fiesta del balompié, será interpretada en inglés por el artista estadounidense Jason Derulo el próximo 14 de junio en la ceremonia de inauguración del mundial. La melodía es una exaltación a la diversidad cultural que invita a celebrar multiculturalidad con las manos arriba y olvidar las barreras raciales.

Mientras tanto, la versión en español del cantante paisa es una mezcla de Dance pop con un mensaje de compasión y celebración. Maluma ha expresado en diferentes momentos su emoción por haber sido escogido por la empresa patrocinadora del mundial para hacer parte de un evento único en su carrera musical.

Así, el Pretty Boy se suma a la lista de los artistas latinos que han participado musicalmente en el evento de fútbol más grande e importante del mundo. Shakira (Waka Waka, 2010 y La la la, 2014), Ricky Martin (La copa del mundo, 1988) , Pitbull y Jennifer López (We are one, 2014) son algunos de los artistas que han representado a la comunidad latina en la celebración del gol.

En su versión, el colombiano habla de cómo los países a pesar de su diversidad, tienen la mismas raíces y unidos festejan la alegría de momentos como un gol. El cantante tuvo el honor de cerrar la Gira del Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en su visita a la capital colombiana.

Maluma, quien antes de convertirse en cantante había iniciado una carrera en las canchas, aprovechó para hablar del espíritu deportivo y de cómo el fútbol le ha ayudado a tener constancia, disciplina y perseverancia en su camino musical.

Bogotá fue la ciudad número 45 que recibió el trofeo, de aquí llegará a Panamá y Costa Rica para terminar su gira por América Latina.