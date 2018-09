Maluma llora en su presentación en Madrid por ser fuertemente criticado - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

A que a pesar de todas las criticas que vino recibiendo durante todos estos días, Maluma logró llenar su concierto por completo, y recibió el amor y reconocimiento de muchos de sus fanáticos que estuvieron presentes en este día especial. Sin dudas por este motivo de criticas que venían la mayor parte del país de España, el cantante se sentía muy triste y también con miedo de que no lograra tener la presencia de tantas personas en su show.

Pero al final todo salió bien y fue muy bien recibido por el publico Español, quién realmente es un gran fanático de Maluma no dejó de ir al gran concierto y no se dejaron llevar por las críticas. Maluma incluso ya se pronunció sobre lo que piensa de los movimientos y comentarios que muchos hacen sobre su música. Maluma dijo que a él no le importa lo que dicen, sabe que tiene a muchos que están a su lado. Como dice la canción, ‘Así es mi vida, es solo mía, tú no la vivas..’.