Maluma sin planes de casarse y tener hijos - Emisoras Unidas

Tras varios meses de rumores, el reggaetonero Maluma por fin presume su relación con Natalia Barulich, a quien dedica bonita fotografía en su cuenta de Instagram: “Tú me haces sonreír”.

“Ahora soy feliz. Estoy viviendo mi vida, eso es lo importante”, dice el cantante colombiano cuando le preguntan si hay alguna mujer especial que ocupe su corazón.

“Soy demasiado joven para pensar en casarme o tener hijos. Estoy muy concentrado: mi familia y mi carrera son lo más importante en la actualidad”, explicó.

Al intérprete de Corazón y El Préstamo no se le escapa que gran parte de quienes asisten a sus conciertos lo hacen con la esperanza de que las elija para subirlas al escenario y cantarles al oído uno.

“No voy a mentir: me encanta, jo**r”, reconoce a la revista Haute Living sobre su reputación de rompecorazones. “Tengo que ser honesto y realista, me encanta. Sería muy mala señal que sucediera justo lo contrario. Es maravilloso que venga a Estados Unidos y en mis conciertos vea a personas de distintos países. Soy muy consciente de todo ese amor y me siento muy, muy afortunado porque creo que he nacido para esta carrera”, ha aseverado.