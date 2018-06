"Mama June" sorprende con sesión de fotos en lencería - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Mama June, la estrella de reality show, ha demostrado que se siente segura con su nueva figura.

La mujer que ha perdido una sorprendente cantidad de peso, 300 libras, se atrevió a posar en lencería.

June Shannon se atrevió a mostrar sus atributos para una sesión de fotos en el estreno de su programa From Not To Hot.

Durante el episodio transmitido el viernes, la mujer de 38 años sacó a relucir sus habilidades como modelo mientras vestía ropa interior negra con blanco.

Junto a una mirada seductora la madre de Honey Boo Boo, mostró su mejor lado y ha sido ejemplo de cambio de vida.

Además, está por participar en un concurso de belleza junto a su hija dentro de algunos días.