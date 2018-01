Mansilla sostiene que el Presidente debe de recibir el “Bono de Responsabilidad” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Luego de ser capturado por el caso del “Bono de Responsabilidad”, el exministro de la Defensa, Williams Mansilla, sostiene que dicho bono lo debe de recibir el presidente Jimmy Morales.

El exfuncionario indicó que “según auditorías, no ha habido ilegalidades en el bono, por qué devolverlo, si no es ilícito. No es cuestión de arrepentimiento, actué en el marco de la ley”.

#EUBonoJimmy El exministro de la Defensa, Williams Mansilla, dice que este bono “no es ilícito”. Video: Herlindo Zet. pic.twitter.com/Z58nPy0pJb — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 26, 2018

Esclarecer

También se refirió a su situación legal en estos momento en donde “no es de regresar el tiempo, es de esclarecer las cosas”.

Agregó: “Quisiera que me respeten en esta situación, en su momento yo voy a aportar las pruebas pero respétenme también, voy a afrontar las situaciones legales que vienen”.

El vocero presidencial, Heinz Hiemann, fue cuestionado por esta captura de la cual dijo: “Es una situación personal, en este sentido el caso contra General Mansilla, ha sido citado en los órganos jurisdiccionales para aclarar la situación por una denuncia interpuesta por la Contraria General de Cuentas”.