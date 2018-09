Marc Anthony anuncia nuevo tema junto a Will Smith y Bad Bunny - Emisoras Unidas

Marc Anthony anuncia nuevo tema junto a Will Smith y Bad Bunny

Tras festejar sus 50 años de vida, ahora Marc Anthony anuncia inusual colaboración musical junto al actor de Hollywood Will Smith y el trapero Bad Bunny.

Este viernes 28 de septiembre, las artistas nos sorprenderán con el lanzamiento del nuevo sencillo Está Rico, según en un comunicado de prensa oficial.

“Will y yo siempre hemos querido trabajar en una colaboración musical y este tema me pareció perfecto para el momento en donde ambos nos encontramos creativamente y el espacio que ocupa la música en estos momentos. Trabajar por primera vez con Bad Bunnyha sido también una gran sorpresa”, expresó el ex de J.Lo.