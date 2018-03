Marc Anthony le Enseña a Bailar a Will Smith..!! - Emisoras Unidas

Marc Anthony le Enseña a Bailar a Will Smith..!!

Hace unas horas Will Smith subió a su cuenta de Instagram un video en el que sacó sus mejores pasos de baile, y cómo no, si Marc Anthony fue su maestro.

En el material se puede apreciar la forma sencilla en la que el salsero mueve su cuerpo al ritmo de “Vivir mi vida”, caso contrario al protagonista de “Soy Leyenda”; sin embargo, se fue soltando conforme pasó el tiempo, pues el ex de Jennifer Lopez no dejó de echarle porras en ningún momento.

Miles de admiradoras de Will no dejaron de lanzarle piropos y afirmaron que aunque no trae el ritmo como Marc, se ve muy sensual moviendo su cuerpo así.