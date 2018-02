Marcelo: “No he pensado en mi retirada, pero me gustaría hacerlo en el Real Madrid” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El lateral brasileño del Real Madrid responde a las preguntas de los aficionados en su nuevo canal de YouTube

Al defensa brasileño le consultaron, por ejemplo, si desea retirarse en el Real Madrid, club al que llegó hace ya más de once años. “Todavía no lo he pensado. Aún me quedan cinco años de contrato con el Madrid. Espero que vengan más. Todavía no he pensado dónde me quiero retirar. El Madrid me lo ha dado todo, es mi segunda casa y me dio todo el apoyo que necesité. Si me gustaría, ¿por qué no?”.