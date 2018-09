Marco Antonio Regil revela quién es su pareja - Emisoras Unidas

Marco Antonio Regil regresó a un viejo amor y parece estar mejor que nunca.

El conocido a nivel latino por ser el conductor del famoso programa de preguntas “100 Latinos dijeron” está más enamorado que nunca.

¿Quién es su pareja? Pues, se trata de la actriz Adamari López.

La pareja está reviviendo su amor 20 años después de haber salido ya en una ocasión.

La pareja habló del porqué se dio su primera separación, a causa de los celos de Regil:

“Yo nunca hice una escena, lo que pasa es que yo me acuerdo que te dije ‘oye, yo sé que esta es tu carrera, es obvio, sería tonto que yo pidiera que no lo hicieras, pero no puedo’”.