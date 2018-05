Mariachis y "Fiesta latina" para protestar frente a abogado señalado de racista - Emisoras Unidas

Decenas de personas acompañadas de un grupo de mariachis protestaron hoy frente a la casa de un abogado que protagonizó en Nueva York un sonado incidente al quejarse en un restaurante de que los empleados hablaban en español.

Aaron Schlossberg, de 42 años, con simpatías republicanas, reclamó el pasado miércoles al gerente de un restaurante que los empleados estaban hablando en español y amenazó con llamar a las autoridades migratorias para denunciarlos.

Sus protestas, grabadas en video, fueron ventiladas con intensidad en las redes sociales y del caso han informado ampliamente los medios de comunicación por mantener una actitud reñida con la gran diversidad que continuamente celebra esta ciudad.

Tal y como habían anunciado el jueves, frente a la vivienda de Schlossberg se juntaron hoy simpatizantes de los inmigrantes en una “fiesta latina” en la que no faltó música de mariachi y tacos repartidos entre los presentes.

The mariachis hv arrived at the🙌🏽 #FiestaLatina antiracist in front of the lawyer's house 🤣🤣 #AaronSchlossberg ! #NYC #NewYork 😍" @ajplusespanol : !Ya llegaron los mariachis a la #FiestaLatina antirracista frente a la casa del abogado #AaronSchlossberg ! pic.twitter.com/BPIcm1RikC

Entre las piezas que se entonaron fue “La cucaracha”, claramente dirigida hacia el abogado acusado de racismo.

“Apoyo a mis compañeros inmigrantes. Mi familia es inmigrante”, dijo a los periodistas uno de los integrantes de la banda, Alvaro Paulino.

Algunos participantes en la protesta llevaban carteles que decían “Se habla Spanish” y “Racism, no bueno”, juntando inglés y español, y la protesta se llevó a cabo en ambiente festivo y burlas hacia la figura de Schlossberg, que no apareció.

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What’s his name?

Please share this.

Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish…TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.

Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c

— Shaun King (@ShaunKing) 16 de mayo de 2018