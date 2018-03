Marilyn Manson lanza escalofriante adelanto de su próximo videoclip - Emisoras Unidas

Marilyn Manson vuelve a llenar de terror las redes sociales al lanzar un adelanto de su próximo videoclip.

El cantante de metal industrial publicó un “teaser” en sus redes sociales sobre su sencillo “Tattooed in reverse”.

En el video se observa a Marilyn Manson vestido de negro y con un semblante escalofriante sobre una silla de ruedas. Lo acompaña una sexy enfermera, que se trata de la cantante Courtney Love.

Aún no se conoce la fecha de estreno de este videoclip pero el artista agregó la frase: “¿Quién permitió que Courtney Love fuera mi enfermera?”.

Who allowed Courtney Love to be my nurse? Oh shit…I did. TATTOOED IN REVERSE. pic.twitter.com/difHKWnpMZ

— Marilyn Manson (@marilynmanson) 21 de marzo de 2018