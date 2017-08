Más de 124.000 venezolanos piden a Trump aprobar el TPS para sus inmigrantes

Compartir Facebook

Más de 124.000 venezolanos han solicitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobar con “carácter de urgencia” el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de esa nación suramericana ante “la amenaza de una dictadura emergente en Venezuela”.

“A menos que Venezuela sea designada para TPS, el impacto negativo sobre los ciudadanos venezolanos que han perdido o van a caer fuera de su estatus legal será desmedido”, expresó hoy en rueda de prensa Adriana Kostencki, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Venezolanos Americanos (Venambar, en inglés).

Venambar tramitó el pasado 28 de julio una petición oficial en línea a través de “We the People”, una herramienta del sitio de internet de la Casa Blanca, en la que venezolanos solicitan al presidente Trump y al secretario de Seguridad Nacional, Elaine Duke, autorizarles el TPS.

La organización señaló que a las dos semanas, los venezolanos ya habían sobrepasado las 100.000 firmas necesarias para recibir una respuesta oficial de la Casa Blanca dentro de los siguiente dos meses.

Kostencki manifestó que teme el limbo legal en el que quedarían los venezolanos “debido a su miedo a regresar a un país que está luchando con un régimen totalitario y socialista, agitación social, crimen violento, y una gran escasez de comida y medicamentos”.

Venambar aseguró que miles de venezolanos “temen regresar a Venezuela” debido al temor a la seguridad personal y las violaciones a la Constitución venezolana y al proceso electoral.

“Es de interés nacional de Estados Unidos que Venezuela sea designada para el Estatus de Protección Temporal”, aseguró la organización, con sede en Miami.

El grupo solicitó un TPS para un periodo de año y medio para los “ciudadanos venezolanos elegibles (que se encuentran actualmente en Estados Unidos)”, al señalar que el Gobierno de Venezuela “no responde a la crisis por la cual atraviesa el país suramericano”.

Lamentaron que “los disturbios sociales han aumentado a un ritmo acelerado y las protestas contra el Gobierno han resultado en que miles de venezolanos y líderes opositores al Gobierno de Nicolás Maduro hoy se encuentren detenidos”.

Sin embargo, Venambar aclaró que se trata de un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio, no obstante, matizó, que registrarse al TPS no impide solicitar un “estatus de no inmigrante”.

El grupo legal recordó que el TPS aplica para un conflicto armado en curso (guerra civil), un desastre natural (un terremoto o huracán) o una epidemia, y otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.

Venambar indicó, por otro lado, que los venezolanos en los Estados Unidos “han hecho contribuciones muy positivas en la economía estadounidense, y un gran número de venezolanos en este país hoy ocupa cargos claves en áreas de gerencia, negocio, ciencias, y las artes, e incluso dentro de una variedad de industrias”.

Con información de la agencia: EFE